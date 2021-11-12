Юморист Вашуков рассказал о секрете успеха Коклюшкина

Виктор Коклюшкин писал свои юмористические произведения на основе жизненных ситуаций, и ему очень хорошо удавалось выделять наиболее смешные нюансы жизни. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказал юморист Михаил Вашуков.

По его словам, Коклюшкин брал из жизни все свои юморески, миниатюры и монологи. «Он очень хорошо подмечал в жизни какие-то вещи, наблюдательный был очень. Он писал все то, что происходило в жизни и поэтому народ смеялся. Он очень внимательный к жизни — и к сожалению жизнь заканчивается, как выяснятся. Очень печально», — сказал юморист в беседе с телеканалом «Звезда».

О смерти писателя стало известно ранее в этот день. 75-летний артист ушел из жизни из-за сердечной недостаточности, сообщает телеканал «360».

Российский артист Ефим Шифрин в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что без сатирика стало «пусто и горько». Он выразил слова благодарности погибшему.

Как отметил драматург и режиссер Семен Альтов, Коклюшкин был достойным и порядочным человеком, а также являлся талантливым сатириком, который всегда умудрялся писать очень смешно. По словам режиссера, монотонная и ровная манера писателя была неповторимой.

Народная артистка России Клара Новикова считает, что смерть Коклюшкина не связана с возрастом. По ее словам, смерть писателя-сатирика стала внезапной.

Коклюшкин известен своими монологами, из них больше всего россиянам запомнились «Ах так!», «Обидно», «Обалдеть» и другие. Сатирические рассказы писателя зачитывали такие известные российские юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян и Клара Новикова.

Сатирик написал более 10 книг, среди которых популярными стали «Алло, Люся, это я!», «Убойная реприза», «Стой, кто идет?!» и «Как стать душой компании». Кроме того, деятель искусства поучаствовал в написании сценария к мультфильму «Великолепный Гоша», который был снят на студии «Союзмультфильм» в конце 1980-х.