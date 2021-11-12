Стало известно о причине стрельбы в Дагестане

Стрельба в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана, в результате которой погиб имам мечети, еще два человека получили ранения, произошла из-за земельного спора.

По данным «Известий», у напавшего был давний конфликт с имамом мечети. В результате происшествия мужчина скончался на месте от огнестрельных ранений. Родственники имама выходили из дома, когда на них также было совершено нападение.

Один из них оказал сопротивление, бросившись с ножом на злоумышленника. Местному жителю удалось обезвредить нападавшего, нанеся ему ножевые ранения. Мужчина скончался в результате полученных травм.

Родственники религиозного деятеля госпитализированы, они находятся в состоянии средней тяжести.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что стрельба произошла в селе на бытовой почве. В результате инцидента скончался имам мечети, ранения получили его сын и племянник.

На месте происшествия было изъято несколько единиц огнестрельного оружия, которое не было зарегистрировано, в том числе автомат Калашникова.

7 ноября в подъезде жилого дома в подмосковной Балашихе произошел конфликт. Участниками конфликта стали лифтеры и жильцы дома, недовольные громким ремонтом. После словесной перепалки началась драка. Затем жильцы дома открыли стрельбу. По факту инцидента возбудили уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».