Реплику первого парусника России в Астрахани отправили на зимовку

В Астрахани с Варвациевского канала увезли реплику первого парусника России. Достопримечательность переместили на территорию производственной базы, где она простоит до весны.

Фрегат «Орел» был первым парусным кораблем в России. Его построили в 1668 году в Московской области и затем отправили в Астрахань, где он охранял торговые суда на Каспии.

В 2018 году была воспроизведена во всех деталях его реплика. Ее установили на Лебедином озере, а затем перевезли на Варвациевский канал, пишет «Астрахань-24».