Голикова выразила соболезнования в связи со смертью академика РАН Чазова

Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 12 ноября, выразила соболезнования в связи с кончиной академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова.

«Выражаю мои глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Ивановича Чазова, легенды отечественной кардиологии, которому все мы обязаны нашей системой лечения больных инфарктом миокарда, самой совершенной в мире», — говорится в тексте соболезнования.

По словам вице-премьера, уход из жизни этого выдающегося врача и ученого с мировым именем является невосполнимой утратой для России и всего медицинского сообщества.

О смерти Чазова стало известно ранее в этот день, академик умер в возрасте 92 лет. Министерство здравоохранения РФ выразило глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, передает RT.

В ведомстве напомнили, что Чазов является создателем тромболитической терапии, которая позволила спасти миллионы жизней. За эту разработку в 1982 году он был удостоен Ленинской премии. Научные разработки академика РАН по лечению пациентов с инфарктами применяются в России, США и Европе.

Чазов в течение трех лет возглавлял Минздрав СССР, также под его руководством была создана научная кардиологическая школа. Ученый был сопредседателем движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», деятельность которого была отмечена в 1985 году Нобелевской премией мира.

Чазов стал лауреатом Ленинской премии, трех Государственных премий СССР, премии Совета министров СССР и Государственной премии России. Кроме того, он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», Героем Социалистического Труда, получил четыре ордена Ленина, сообщает телеканал «360».