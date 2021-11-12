В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет

Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Адыгее для лиц старше 60 лет в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Об этом 12 ноября сообщается на портале правительства республики.

«Главный государственный санитарный врач по Республике Адыгея Сергей Завгородний подписал постановление о проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям. В документе, в частности, говорится о необходимости вакцинации от COVID-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями, и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания»,— говорится в сообщении.

Так, в срок до 15 декабря необходимо организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 13 января — вторым компонентом.

За минувшие сутки в республике был зарегистрирован 22 571 случай COVID-19. За последние две недели прирост числа случаев коронавируса составил 17,4%. В возрастной структуре среди заболевших значительный удельный вес составляют люди пенсионного возраста — 21,8%.

Ранее в пятницу в Кемеровской области также ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет. По итогам 44-й недели был зарегистрирован рост заболевших среди пожилых — на 19,5%. Подобные меры ранее ввели в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербурге, где неработающим жителям старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию, ограничат доступ к заведениям общественного питания и ряду услуг.

12 ноября доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия может выйти из пандемии коронавируса в 2022 году, если будет вакцинирована большая часть населения. Он также отметил, что вспышки вируса сохранятся, однако с пандемией удастся справиться.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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