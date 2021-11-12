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В Липецкой области 129 сирот получили жилье с начала года

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В Липецкой области с января по настоящее время 129 детей-сирот получили жилье. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда жильем обеспечили 109 детей-сирот, сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве напомнили, что порядок реализации этой категорией населения права на жилое помещение установлен статьей Жилищного кодекса и статьей ФЗ №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», пишет GOROD48.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривается инициатива вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам с нынешних 10 млрд рублей до 20 млрд. Для этого необходимо внести поправки ко второму чтению проекта «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

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