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Российские и белорусские десантники высадились на учениях под Гродно

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Российские и белорусские десантники проводят учения в Гродненской области. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Республики Беларусь.

«Сегодня на полигоне Гожский осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта от сил специальных операций ВС Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск ВС Российской Федерации в составе сводной батальонной тактической группы», — отмечается на сайте министерства.

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В рамках тренировочных заданий, в частности, задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Республики Беларусь.

В то же время в Министерстве обороны России подтвердили, что 12 ноября в целях внезапной проверки боеготовности ВДВ подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления в районе Гродненской области Белоруссии. А, кроме того, оно примет участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил.

Накануне, 11 ноября, два Ту-160 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. Таким образом, было отработано их прикрытие Су-30СМ белорусских ВВС.

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, данный полет проведен в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не направлен против третьих стран. Отмечается, что все самолеты вернулись на аэродромы базирования.

В сентябре состоялись совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021». В маневрах приняли участие почти 200 тыс. военнослужащих, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в частности, более 290 танков и 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также около 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.

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