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В Словакии назвали санкции против России пережитком

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Введение Западом санкций против России — это пережиток, который не совместим с реальностью. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик.

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«Санкции против России, по моему мнению, являются пережитком и абсолютно не вписываются в современную действительность», — заявил Сулик ТАСС.

Также вице-премьер Словакии заявил, что страна заинтересована восстановить торгово-экономическое сотрудничество с Россией как минимум на допандемийный уровень.

«Мы зафиксировали спад на более чем 20% из-за пандемии. Сейчас мы, Словакия и Россия, будем стараться как можно быстрее вернуться минимально до уровня до начала пандемии. Я вижу, что для нашего сотрудничества существуют большие резервы», — добавил Сулик.

Он добавил, что Словакия также заинтересована углубить взаимодействие с Россией в вопросе поставок газа и нефти, так как через страну осуществляется транзит топлива в Евросоюз. Кроме того, Братислава хотела бы сотрудничать с Москвой в сфере атомной энергетики.

10 ноября сообщалось, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. По данным ЕС, авиакомпания занимается перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. В «Аэрофлоте» подобные обвинения отрицают.

Ранее, 27 октября, Швейцария вслед за Европейским союзом ввела санкции против восьмерых россиян в связи с воссоединением Крыма с Россией. Среди санкций, в частности, обязательное разрешение на выпуск определенных финансовых инструментов и предоставление определенных кредитов, запрет на установление новых деловых отношений и обязательное декларирование существующих.

11 октября стало известно, что Евросоюз расширил черный список по воссоединению Крыма с Россией, включив в него еще восемь человек, в основном судей и прокуроров Крыма. Теперь в нем фигурируют 185 физических и 48 юридических лиц. Этот список пополнили лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В то же время Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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