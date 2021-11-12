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Водителей в Москве предупредили о гололеде

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Московских автомобилистов призвали быть осторожными на дорогах из-за гололеда в пятницу, 12 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

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В ведомстве уточнили, что загруженность дорог достигла 6 баллов, а в час-пик ожидается до 9 баллов из-за ухудшения погодных условий.

В столице продолжается снегопад, вечером синоптики прогнозируют ледяной дождь, возможно образование гололедицы, пишет «Москва 24».

В этой связи водителей призвали к внимательности на дорогах, попросили снижать скорость и соблюдать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. По возможности автомобилистов призвали отказаться от поездок на личном автотранспорте и пересесть на общественны, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе дептранса добавили, что на всех автобусах и электробусах установлена всесезонная резина, которая позволяет эксплуатировать транспорт в любых погодных условиях. Также транспорт начал работать по зимнему расписанию — это нужно для того, чтобы пассажиры меньше стояли на остановках.

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