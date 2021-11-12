Таксист рассказал о выстреле сотрудника ДПС в голову дочери

Подмосковный таксист в пятницу, 12 ноября, рассказал об инциденте с выстрелом инспектора ДПС в голову своей дочери во время поездки в Сергиевом Посаде.

По словам водителя, заказ поступил из ресторана, где гости устроили банкет. Он отметил, что мужчину буквально пришлось затаскивать на заднее сиденье.

«Он был абсолютно неадекватный. Девушка села вперед. Мы поехали по адресу, который был задан. Девушка вставила себе беспроводные наушники. На выезде из Сергиева Посада мужчина или проснулся, или белочку поймал. Не буду говорить нецензурные выражения, но он стал ей что-то предъявлять. Она или уснула, или чего. И тут раздался выстрел», — приводит РЕН ТВ слова таксиста.

Водитель увидел, что у девушки с правой стороны головы образовалась гематома и полилась кровь. Он вырулил на обочину, вызвал скорую помощь и стал помогать девушке, пока ее отец находился в неадекватном состоянии.

«Это 20–30 км от Сергиева Посада, и ждал «скорую». Я не знаю, выжила ли бы она или нет. А так «скорая» была через 15 минут на месте. И «скорая», и сотрудники ДПС», — заключил таксист.

Инцидент произошел накануне в Сергиевом Посаде. Водитель такси забирал из кафе 47-летнего инспектора ДПС и его 20-летнюю дочь, однако пассажир прямо в машине выстрелил в голову девушки.

Ее госпитализировали с пулевым ранением, открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. По предварительным данным, стрелявший после инцидента вышел из машины и скрылся. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство своей дочери. Кроме того, ожидается назначение судебно-медицинской, психолого-психиатрической, баллистической экспертиз.

Перед происшествием пострадавшая опубликовала совместное с отцом видео. На кадрах мужчина и девушка позируют перед камерой в обнимку. На них наложен фильтр с сердечками. По некоторым данным, они вместе посещали мероприятие в ресторане.