Автомобили Haval в России стали доступны с новыми сервисами

На автомобилях марки Haval в России стали доступны популярные приложения «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» с поддержкой Apple Carplay и Аndroid Auto. Подключение к телематическим сервисам возможно благодаря приложению My Haval. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 12 ноября.

Так, с помощью смартфона можно удаленно запускать двигатель, закрывать и открывать двери, устанавливать желаемую температуру в салоне и активировать обогрев сидений. Кроме того, приложение отображает актуальную информацию о состоянии автомобиля, его точное местоположение, текущий расход топлива, давление в шинах.

С помощью популярных приложений «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» водители смогут выбирать оптимальные маршруты с учетом пробок, находить адрес или организацию, получать уведомления о камерах на пути и многое другое.

4 августа Haval представила новый кроссовер, который получил название Monster.

В Китае Haval Monster будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 184 л.с. Позже появятся гибридные версии модели.