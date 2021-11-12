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Автомобили Haval в России стали доступны с новыми сервисами

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На автомобилях марки Haval в России стали доступны популярные приложения «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» с поддержкой Apple Carplay и Аndroid Auto. Подключение к телематическим сервисам возможно благодаря приложению My Haval. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 12 ноября.

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Так, с помощью смартфона можно удаленно запускать двигатель, закрывать и открывать двери, устанавливать желаемую температуру в салоне и активировать обогрев сидений. Кроме того, приложение отображает актуальную информацию о состоянии автомобиля, его точное местоположение, текущий расход топлива, давление в шинах.

С помощью популярных приложений «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» водители смогут выбирать оптимальные маршруты с учетом пробок, находить адрес или организацию, получать уведомления о камерах на пути и многое другое.

4 августа Haval представила новый кроссовер, который получил название Monster.

В Китае Haval Monster будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 184 л.с. Позже появятся гибридные версии модели.

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