В Германии объяснили подачу заявки «Нафтогаза» на сертификацию СП-2

Украинская сторона не имеет права вмешиваться в дела Евросоюза и ФРГ в контексте поставок голубого топлива. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя заявки «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» на участие в сертификации «Северного потока – 2» (СП-2).

«Я понимаю стремление «Нафтогаза» участвовать в процедуре сертификации трубопровода «Северный поток – 2». Замысел «Нафтогаза» ясен — воспрепятствовать трубопроводу», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

По словам Эрнста, украинская компания после запуска газопровода может понести убытки в связи с потерей платы за транзит.

«Впрочем, Германия договорилась с американцами по вопросу, как будет регулироваться процедура строительства и эксплуатации «Северного потока – 2». Так что я исхожу из того, что «Нафтогаз» не будет вмешиваться во внутренние дела Евросоюза и ФРГ. На это он не имеет права», — добавил глава комитета.

Днем ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко указал на то, что газотранспортная система Украины «значительно удобнее» СП-2, поскольку у нее есть резерв труб. Другими преимуществами украинской ГТС, как считает руководитель компании, являются ее расположение и возможности транспортировки.

Компания «Оператор ГТС Украины» в конце октября подала в Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) заявку на участие в процессе сертификации СП-2. В середине октября такую же заявку подал «Нафтогаз Украины». Как указали компании, украинская сторона по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска СП-2.

По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте, привлеченные участники процесса сертификации не обладают правом вето, потому украинские компании не смогут повлиять на запуск СП-2. В беседе с «Известиями» он подчеркнул необходимость скорейшего введения в строй газопровода.

Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен 26 октября заявил, что суровая зима в Европе может привести к дальнейшему росту цен на газ. Он также отметил, что запуск газопровода СП-2 позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

23 октября лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс поприветствовал запуск СП-2. Он уточнил, что высокий спрос на природный газ в Европе демонстрирует его острую необходимость Берлину.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства ФРГ, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ полагают, что решение о запуске газопровода может быть принято не раньше начала мая следующего года, поскольку Еврокомиссия может рассматривать проект четыре месяца.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.