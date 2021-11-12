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Песков назвал QR-коды на транспорте, в магазинах и кафе мировой практикой

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Кремль знает об инициативе правительственного оперштаба по созданию законопроекта о QR-кодах в магазинах и на транспорте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Да, нам известно об этой инициативе правительственного штаба. Действительно, там определенные наработки есть. Но еще предстоит достаточно серьезная работа по этому законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов», — сообщил он на брифинге 12 ноября.

По словам Пескова, практика внедрения QR-кодов обширна и признана необходимой многими странами. Он обратил внимание, что в других странах QR-коды в качестве меры борьбы с пандемией оправдывают себя, отмечает «Газета.RU».

Накануне оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о разработке данных законопроектов. Отмечалось, что речь идет о двух законопроектах.

Первый предусматривает поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Эта мера носит экстренный характер с учетом сложной ситуации с коронавирусом и будет действовать до июня 2022 года.

Второй законопроект изменит Воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта. На междугородных и международных рейсах введут обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденном медотводе.

В тот же день первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль в беседе с «Известиями» заявил, что остановить распространение коронавируса помогут только массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

В свою очередь, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 10 ноября отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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