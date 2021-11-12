Десять человек пострадали в опрокинувшемся автобусе в Мурманской области

Десять человек получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом в Мурманской области. Транспортное средство опрокинулось при движении по трассе Р-21 «Кола».

Авария произошла на территории Кольского района вечером 11 ноября. По данным Госавтоинспекции, водитель рейсового автобуса «Мурманск — Кандалакша» выезжал из правого поворота, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Транспортное средство опрокинулось на правый бок.

Пять человек с травмами были доставлены в медицинские учреждения, пишет ИА «Би-порт». Еще пятерым пассажирам медики оказали помощь амбулаторно.

По факту ДТП проводится проверка.

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в ДТП с микроавтобусом. С пассажирским транспортным средством столкнулся грузовик «МАЗ», из-за чего микроавтобус съехал в кювет. Отмечается, что погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности.