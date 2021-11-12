Писатель-сатирик Коклюшкин умер в 75 лет, его монологи читали Петросян и Новикова

Скончался российский и советский писатель-сатирик, драматург, сценарист и телеведущий Виктор Коклюшкин, сообщают «Вести.ru».

Он умер в возрасте 75 лет. Уточняется, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Российский артист Ефим Шифрин в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что без сатирика стало «пусто и горько». Он выразил слова благодарности умершему.

Как отметил драматург и режиссер Семен Альтов, Коклюшкин был достойным и порядочным человеком, а также являлся талантливым сатириком, который всегда умудрялся писать очень смешно. По словам режиссера, монотонная и ровная манера писателя была неповторимой.

Народная артистка России Клара Новикова считает, что смерть писателя-сатирика Виктора Коклюшкина не связана с возрастом. По ее словам, Коклюшкин умер внезапно.

Для Новиковой смерть знаменитого российского писателя-сатирика также стала полной неожиданностью. По словам артистки, Коклюшкин был остроумнейшим человеком и замечательным писателем.

Актер программы «Кривое зеркало» Александр Морозов тоже поделился воспоминаниями о сатирике. По его словам, он был добрый, нелепый, мудрый, сказочный персонаж не от мира сего, отмечает «Газета.ру».

По мнению поэта, телеведущего и киноактера Владимира Вишневского, Коклюшкина можно назвать классиком современного юмора. Поэт отметил, что сатирик был литератором со своим неподражаемым голосом и интонацией.

Коклюшкин известен своими монологами, из них больше всего россиянам запомнились «Ах так!», «Обидно», «Обалдеть» и другие. Сатирические рассказы писателя зачитывали такие известные российские юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян и Клара Новикова.

Сатирик написал более 10 книг, среди которых популярными стали «Алло, Люся, это я!», «Убойная реприза», «Стой, кто идет?!» и «Как стать душой компании». Кроме того, деятель искусства поучаствовал в написании сценария к мультфильму «Великолепный Гоша», который был снят на студии «Союзмультфильм» в конце 1980-х.