Рабочий погиб при демонтаже оборудования на заводе в Воронеже

Следственный комитет и Гострудинспекция проводят проверку по факту гибели рабочего подрядной организации на заводе в Воронеже. На мужчину упала часть металлической конструкции.

Трагедия произошла на территории керамического завода 11 ноября. По данным правоохранительных органов, на работника подрядной организации упала часть конструкции, когда он выполнял демонтаж технологического оборудования. Об полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом пишет ИА «Абирег».

Следователи и сотрудники трудовой инспекции провели осмотр места происшествия. Ведется опрос очевидцев и руководства предприятия, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

1 ноября в Новосибирске слесарь и двое сотрудников генерирующей компании спустились в подвал лицея, чтобы найти утечку в теплоузле. Бетонный пол провалился, и мужчины оказались в яме с кипятком. Пострадавшие были госпитализированы. Один из сотрудников скончался на следующий день. Слесарь лицея умер 7 ноября. Возбуждено уголовное дело.