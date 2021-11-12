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В Подмосковье задержали натравившего собаку на женщину водителя

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В подмосковных Мытищах задержан автомобилист, подозреваемый в том, что натравил собаку на женщину. Об этом в пятницу, 12 ноября, говорится на сайте регионального ГУ МВД России.

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Полицейские задержали мужчину 1986 года рождения, проводится проверка, пишет «Москва 24». Пострадавшая обратилась с травмами в больницу. Ей будет назначено прохождение судебно-медицинской экспертизы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Врачи зафиксировали у женщины множественные травмы руки и плеча.

Инцидент произошел 25 октября. В правоохранительные органы обратилась женщина 1983 года рождения и попросила привлечении к ответственности неизвестного мужчины, который натравил на нее собаку, пишет сайт kp.ru.

Как рассказала РЕН ТВ потерпевшая, она отправилась на прогулку и не планировала ни с кем вступать в конфликт. В самом начале пути девушка заметила не вполне адекватного мужчину, чья собака вела себя агрессивно. Женщина притормозила и продолжила путь, только когда животное заперли в машине. Между тем владелец пса попытался наехать на потерпевшую. Та обошла машину и стала вести видеосъемку. Тогда тот снова выпустил собаку и толкнул женщину, из-за чего та упала.

В соцсетях ранее появилось видео, на котором видно, как из красного автомобиля марки Audi выходит мужчина и выпускает бойцовскую собаку с приказом: «Взять». Животное бросается на женщину, которая ведет съемку, а хозяин пытается отобрать у нее телефон. Как сообщает телеканал «Звезда», предположительно, мужчина был пьян.

Как сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник, ранее мужчина был судим. У него есть жена и ребенок. Отец пострадавшей заявил, что его дочь теперь боится выходить на улицу. Кроме того, семья опасается, что собака была непривита.

Материалы «для проведения объективной и всесторонней проверки» хочет забрать у полиции подмосковный главк СК.

РЕН ТВ стало известно, что буйным гражданином недовольны все местные жители — они неоднократно становились свидетелями его неадекватного поведения.

В октябре в Архангельске на воспитанников детского сада напал английский бультерьер. Пострадали два ребенка и один воспитатель, еще на двух мальчиках собака разорвала одежду. Прибывшие полицейские поймали животное и установили его владелицу. Женщина уже разыскивала питомца, по ее словам, тот выбежал из квартиры. В объяснении хозяйка также указала, что у собаки сделаны все необходимые прививки, ранее пес никогда не проявлял агрессии.

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