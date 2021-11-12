В Кузбассе введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет

В Кузбассе введут обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет. Соответствующее постановление было опубликовано 12 ноября главным государственным санитарным врачом по Кемеровской области Надеждой Кутькиной.

«Подпункт 1.3 пункта 1 (постановления, регламентирующего вакцинацию — Ред.) дополнить абзацем 3 следующего содержания: «лиц в возрасте 60 лет и старше»,— говорится в постановлении.

По словам Кутькиной, эпидемическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в области сохраняется неблагополучной. Также по итогам 44-й недели (01.11.2021 — 07.11.2021) был зарегистрирован рост заболевших среди лиц старше 60 лет — на 19,5%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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