Авиабомбу весом 500 кг уничтожили в море в Крыму

Спасатели уничтожили авиабомбу весом 500 кг, которая была найдена возле берега в Бахчисарайском районе Крыма. Пиротехнические работы проведены с соблюдением мер безопасности.

Фугасная авиабомба ФАБ-500 была обнаружена в море 1,5 км от села Берегового. Боеприпас находился в 50 м от берега, на глубине 2,5 м. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

В пиротехнических работал участвовали восемь человек, а также две единицы автомобильной техники и одно плавательное средство. Взрывоопасный предмет был идентифицирован и уничтожен на месте.

В конце сентября больше 150 мин времен Великой Отечественной войны нашли и обезвредили в лесополосе под Севастополем. Боеприпасы были замечены около разрушенного оборонительного сооружения недалеко от поселка Сахарная Головка.