В Киеве рассказали о способе «разорвать Россию изнутри»

Украине необходимо предпринять попытки дестабилизации ситуации в России с помощью «украинских проектов» в Кубани и на Дальнем Востоке. Об этом 12 ноября заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире канала NTA.

Омелян отметил, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию на Украине, поэтому Киеву необходимо действовать таким же образом.

«Этот проект Кремля мы должны остановить, запускать свои украинские проекты в России. Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зеленого Клина. Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Европейского союза», — заявил бывший украинский министр.

Ранее, 5 ноября, писатель и философ Петр Кралюк обвинил руководство СССР в раздаче украинских территорий другим республикам и заявил о том, что пять регионов России — Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская и Ростовская области — «принадлежат Украине».

7 ноября украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что на Украине много социальных, экономических и политических проблем, поэтому власти придумали способ отвлечь от них внимание, обозначив псевдопроблему, связанную с Россией.

В тот же день политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев высказал мнение, что заявления о «принадлежности» Украине российских регионов — это фантазии убогих, ставшие следствием мифологии об уникальном украинском народе, которую начали навязывать украинцам еще в ХVIII веке.

Бывший член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева 7 ноября отмечала, что попытки политиков и культурных деятелей Украины «присвоить» территории России звучат достаточно давно и не являются чем-то новым. По ее мнению, в таких случаях нужно задавать вопрос — существовало ли вообще украинское государство до того, как его сформировал молодой Советский Союз.