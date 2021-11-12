Прямой эфир
Общество
ВС РФ рассказал о праве мужа на половину зарплаты жены после развода
Мир
Песков оценил статью Bloomberg о подготовке «вторжения» России на Украину
Экономика
Миллер заявил о выполнении «Газпромом» плана по наполнению ПХГ в Европе
Мир
Над Черным морем зафиксировали шесть полетов разведсамолетов НАТО
Общество
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
Общество
В ПФР рассказали о способе избежать проблем с получением пенсии
Туризм
Ростуризм исключил Mouzenidis Travel из реестра туроператоров
Мир
Американский эксперт указал на стремление НАТО обострить отношения РФ и Украины
Общество
Свердловские власти задумались о запрете продажи алкоголя без QR-кода
Общество
В Кузбассе введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет

В Киеве рассказали о способе «разорвать Россию изнутри»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украине необходимо предпринять попытки дестабилизации ситуации в России с помощью «украинских проектов» в Кубани и на Дальнем Востоке. Об этом 12 ноября заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире канала NTA.

«В проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине»
В новой статье Владимир Путин рассказал о попытках разорвать историческое единство русских и украинцев

Омелян отметил, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию на Украине, поэтому Киеву необходимо действовать таким же образом.

«Этот проект Кремля мы должны остановить, запускать свои украинские проекты в России. Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зеленого Клина. Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Европейского союза», — заявил бывший украинский министр.

Ранее, 5 ноября, писатель и философ Петр Кралюк обвинил руководство СССР в раздаче украинских территорий другим республикам и заявил о том, что пять регионов России — Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская и Ростовская области — «принадлежат Украине».

7 ноября украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что на Украине много социальных, экономических и политических проблем, поэтому власти придумали способ отвлечь от них внимание, обозначив псевдопроблему, связанную с Россией.

В тот же день политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев высказал мнение, что заявления о «принадлежности» Украине российских регионов — это фантазии убогих, ставшие следствием мифологии об уникальном украинском народе, которую начали навязывать украинцам еще в ХVIII веке.

Бывший член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева 7 ноября отмечала, что попытки политиков и культурных деятелей Украины «присвоить» территории России звучат достаточно давно и не являются чем-то новым. По ее мнению, в таких случаях нужно задавать вопрос — существовало ли вообще украинское государство до того, как его сформировал молодой Советский Союз.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021