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Умер известный российский ученый Лев Грибов

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В Москве скончался известный ученый, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН Лев Грибов. Ему было 88 лет. Об этом сообщает 12 ноября телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело ученого обнаружила его дочь, проживавшая вместе с ним. В настоящее время выясняются причины смерти Грибова.

В 1956 году, после окончания факультета физики МГУ, он устроился на работу в Институт физической химии АН СССР. В 1961 году, Грибов защитил кандидатскую диссертацию, спустя три года — докторскую.

Затем он работал в ГЕОХИ, занимая должность заместителя директора этого института, руководил лабораторией молекулярного моделирования и спектроскопии.

Научные работы ученого посвящены теории строения и спектров молекул и полимеров, а, кроме того, аналитической и квантовой химии, и химической информатике. Специалист развил общую теорию молекулярных спектров, использовав ее для расчета характеристик вещества, в частности, с помощью специально разработанных компьютерных программ.

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