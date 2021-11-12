Машина миллиардера из списка Forbes попала в аварию в Москве

Участником ДТП на Ленинградском проспекте в Москве, предположительно, стала иномарка российского миллиардера из списка Forbes. Об этом сообщает в пятницу, 12 ноября, Telegram-канал «112».

Отмечается, что вероятным участником ДТП стал Игорь Рыбаков, который занимает 70-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по данным Forbes. При этом сам Рыбаков рассказал, что не был в автомобиле, а об аварии узнал от СМИ. По его словам, с ним всё хорошо.

Авария произошла ранее в этот день. Согласно данным РЕН ТВ, участниками ДТП стали четыре автомобиля, среди, которых, помимо машины Рыбакова есть и BMW X6, которая, предположительно, принадлежит футбольному пиар-агенту Елене Болотовой. Среди ее клиентов лидеры сборной России по футболу - Георгий Джикия, Федор Смолов, а также ведущие игроки крупнейших клубов страны.

Источник рассказал, что водитель BMW оказался зажат в салоне, однако, о том, кто именно был за рулем автомобиля, пока ничего неизвестно.