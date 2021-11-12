Цирк в Самаре перестали считать объектом культурного наследия

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области исключило Самарский цирк имени Олега Попова из перечня объектов культурного наследия. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального правительства.

В то же время в единый госреестр ОКН включено достопримечательное место «Площадка Самарского цирка имени Олега Попова». В ближайшее время специалисты утвердят границы территории площадки и предмет охраны.

НИА «Самара» напоминает, что в начале апреля Самарский цирк и гостиницу артистов на Полевой улице признали объектами культурного наследия. Основанием для этого стали акты историко-культурной ценности объектов. Статус закреплял неприкосновенность здания.

Однако, как объяснили в пресс-службе цирка, пока цирк находился в перечне ОКН, его невозможно было реконструировать, хотя планы на это есть.

В ближайшее время проект будет скорректирован, смета на ремонт пересчитана. Ранее планировалось выделить на реконструкцию цирка в Самаре 327 млн рублей. Деньги поступят из регионального бюджета.