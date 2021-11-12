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Цирк в Самаре перестали считать объектом культурного наследия

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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области исключило Самарский цирк имени Олега Попова из перечня объектов культурного наследия. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального правительства.

В то же время в единый госреестр ОКН включено достопримечательное место «Площадка Самарского цирка имени Олега Попова». В ближайшее время специалисты утвердят границы территории площадки и предмет охраны.

НИА «Самара» напоминает, что в начале апреля Самарский цирк и гостиницу артистов на Полевой улице признали объектами культурного наследия. Основанием для этого стали акты историко-культурной ценности объектов. Статус закреплял неприкосновенность здания.

Однако, как объяснили в пресс-службе цирка, пока цирк находился в перечне ОКН, его невозможно было реконструировать, хотя планы на это есть.

В ближайшее время проект будет скорректирован, смета на ремонт пересчитана. Ранее планировалось выделить на реконструкцию цирка в Самаре 327 млн рублей. Деньги поступят из регионального бюджета.

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