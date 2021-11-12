Актер «Кривого зеркала» поделился воспоминаниями о Коклюшкине

Актер программы «Кривое зеркало» Александр Морозов поделился воспоминаниями о сатирике Викторе Коклюшкине, который 12 ноября ушел из жизни.

«Голос на сцене и в жизни был похож, но он его совсем немного педалировал. Образ этого человека сохранялся и за кулисами. На сцене он, конечно, был совсем странненький. Классный дядька был», — сказал Морозов.

Артист «Кривого зеркала» добавил, что в последнее время редко виделся с Коклюшкиным из-за коронавируса. Как вспоминает Морозов, у сатирика были проблемы с рукой, из-за которых он перестал ездить с концертами.

«Для меня он отличался тем, что какой был в жизни, такой он был и на сцене. Обычно же артисты какие-то роли играют, а вот он был добрый, нелепый, мудрый, сказочный персонаж не от мира сего», — рассказал Морозов изданию «Газета.Ru».

О смерти писателя стало известно ранее в этот день. 75-летний артист ушел из жизни из-за сердечной недостаточности.

Народная артистка России Клара Новикова в разговоре с «Известиями» выразила соболезнования в связи со смертью Коклюшкина. Она отметила, что новость о его кончине стала полной неожиданностью.

Российский артист Ефим Шифрин в разговоре с «Известиями» также простился с артистом. Он отметил, что без сатирика стало «пусть и горько».

Коклюшкин известен своими монологами, из них больше всего россиянам запомнились «Ах так!», «Обидно», «Обалдеть» и другие. Сатирические рассказы писателя зачитывали такие известные российские юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян и Клара Новикова.

Коклюшкин написал более 10 книг, среди которых популярными стали «Алло, Люся, это я!», «Убойная реприза», «Стой, кто идет?!» и «Как стать душой компании». Кроме того, деятель искусства поучаствовал в написании сценария к мультфильму «Великолепный Гоша», который был снят на студии «Союзмультфильма» в конце 1980-х.