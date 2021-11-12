Мировые продажи автомобилей в октябре снизились на 17%

Мировой авторынок в октябре снизился на 16,9% до 6 млн 401 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом 12 ноября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что по итогам десяти месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 66 млн 981 тыс. единиц (+8,5%). Мировым лидером по продажам автомобилей стал Китай, где было продано 2 млн 344 тыс. автомобилей, на 6,2% ниже показателя годичной давности.

На втором месте находится США, где было продано 1 млн 051 тыс. автомобилей — на 22,6% меньше, чем год назад. Автомобильный рынок стран Западной Европы на третьем месте: в октябре продажи снизились на 27,6% до 860,9 тыс. машин.

29 октября стало известно, что с 2014 по 2021 год общее число моделей новых легковых и легких коммерческих автомобилей, официально продаваемых в России, сократилось на 32%.

Так, если семь лет назад количество предлагаемых дистрибуторами моделей автомобилей составляло 442, то в 2021-м оно снизилось до 299. Таким образом, за прошедшие семь лет российский авторынок покинули 143 модели.