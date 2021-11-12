«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Ульяновской области

Жителей Ульяновской области предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. В регионе объявили «желтый» уровень опасности.

По данным МЧС, ночью и днем 13 ноября ожидается метель. На дорогах образуется гололедица, местами возможно налипание мокрого снега на провода. Об этом пишет ulpravda.ru.

Жителей региона просят быть осторожными при неблагоприятной погоде. По возможности граждан просят не выезжать за пределы населенных пунктов и оставаться дома.

Ранее о некомфортной обстановке на дорогах предупредила Госавтоинспекция Москвы. В условиях снегопада водителей попросили снизить скорость движения и избегать частых перестроений. Также следует соблюдать увеличенную дистанцию между транспортными средствами.