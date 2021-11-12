В правительстве заявили об участившихся случаях африканской чумы свиней

В этом году сложилась неблагоприятная ситуация по африканской чуме свиней (АЧС), которая угрожает эффективному развитию животноводства и поддержанию ветеринарной безопасности. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании противоэпизоотической комиссии в пятницу, 12 ноября.

«В 2021 году сложилась крайне неблагоприятная ситуация по африканской чуме свиней, на производство существенное влияние оказало распространение вируса. Исходя из вспышек, которые мы наблюдали, делаем вывод, что на предприятиях грубо нарушаются ветеринарные правила», — сказала Абрамченко.

Вспышки АЧС в регионах существенно влияют на снижение производства продукции животноводства, подчеркнула она.

По словам Абрамченко, в России зафиксировано 112 инфицированных объектов по АЧС среди домашних свиней в 38 субъектах, среди диких кабанов — в 19 субъектах.

Вице-премьер отметила, что стратегия развития свиноводства подразумевает тенденцию на сосредоточение поголовья в больших хозяйствах, которые обеспечивают соблюдение ветеринарных правил, перевод хозяйства с компартментом ниже третьего на другие виды производства продукции животноводства, развитие индустриального производства.

По итогам заседания Абрамченко поручила создание системы реагирования на риски распространения АЧС на всех уровнях и разработку мер постоянного ветеринарного контроля без предупреждения предприятий.

«Россельхознадзор вместе с региональными ветеринарными службами должны регулярно проводить мониторинг ситуации. И исходя из результатов мониторинга должен включаться соответствующий уровень обороны и оперативно проводиться «блокирующие» мероприятия – муниципального, регионального или федерального уровня», - сказала вице-премьер.

Она подчеркнула, что это вопрос национальной продовольственной безопасности. Поэтому послабления в части контроля и проверок предприятий на соблюдение требований ветеринарной безопасности неуместны, отметила она. По итогам этого года уровень ущерба от заболеваний сельхозпредприятий уже достиг 1,9 млрд рублей.

Абрамченко поручила Минсельхозу, Россельхознадзору и другим ведомствам совместно с регионами проанализировать достаточность нормативного регулирования и внести предложения по корректировке нормативно-правовых актов в правительство. В частности, в числе предложений участников заседания — разработка законопроекта о введении обязательных требований по обеспечению охраны периметра территорий предприятий животноводства и внедрению информационных систем контроля.

Также в ходе заседания обсудили организацию вакцинопрофилактики и диагностики заболеваний животных.

В начале ноября Россельхознадзор призвал авиакомпании и аэропорты организовать информационную работу с пассажирами международных рейсов для недопущения занесения в Россию инфекционных болезней животных и профилактики распространения АЧС. Об этом говорилось в письме заместителя руководителя управления надзорной службы по Москве, Московской и Тульской областям Владимира Менякина главам воздушных гаваней.

В письме говорилось, что в последние годы в граничащих с Россией странах и уже в ряде российских субъектов складывается стабильно неблагополучная эпизоотическая ситуация по особо опасным и трансграничным болезням животных.

Ведомство также разослало авиакомпаниям и аэропортам подготовленные Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ) информационные брошюры о профилактике распространения АЧС для проведения просветительской работы.

Отмечалось, что некоторые ветеринарные службы соседних государств намеренно скрывают эпизоотическую ситуацию или искажают ее. Речь об АЧС в Белоруссии и на Украине, бешенстве на Украине, ящуре, нодулярном дерматите крупного рогатого скота, оспе овец и коз в Казахстане и ящуре, АЧС и классической чуме свиней в Китает и КНДР.

Африканская чума свиней — это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Вирус может сохраняться в течение 300 дней в ветчине и солонине, до 100 дней и более — в почве, навозе и охлажденном мясе.