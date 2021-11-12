Свыше 800 тыс. деревьев высадили в Калужском лесничестве в 2021 году

Лесовосстановительные мероприятия прошли на площади порядка 200 га в Калужском лесничестве в 2022 году. Специалисты высадили 834 тыс. сеянцев ели европейской и сосны обыкновенной.

Мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов Калужской области». По данным сотрудников лесничества, мероприятия по искусственному восстановлению леса дадут эффект в том случае, если лесные культуры будут обеспечены агротехническим уходом. С начала 2021 года соответствующая работа проведена на площади свыше 500 га. Об этом пишет газета «Весть».

На данный момент в лесничестве ведется подготовка почвы под посадки 2022 года. Для создания семенного фонда лесники собирают шишки хвойных пород. По словам директора Калужского лесничества Николая Акимова, о первых результатах лесовосстановления можно будет говорить только через 15 лет.

Основной целью работ является обеспечения баланса вырубки и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.