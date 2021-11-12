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Украинцы пытались вывезти из Крыма банку варенья с тротилом

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Украинские пограничники задержали трех граждан Украины, которые пытались провезти из Крыма на территорию страны банку варенья, внутри которой находился тротил. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

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«Военнослужащие Херсонского отряда совместно с СБУ (Служба безопасности Украины. — Ред.) предотвратили попытку незаконного перемещения взрывчатых веществ из Крыма», — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что трое украинцев пытались пересечь границу на контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак». Во время осмотра личных вещей и автомобиля была обнаружена банка варенья с 400 г тротила внутри. Кроме того, были изъяты две единицы холодного оружия.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

До этого, в сентябре, сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма, подозреваемые в причастности к диверсии на газопроводе для снабжения села Перевальное и войсковой части. Диверсия произошла 23 августа: неизвестные подорвали газопровод в горной части Крыма.

Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения магистрали, началось расследование.

Организаторами диверсии оказались Риза Ягьяев-Велиулаев — агент Главного управления разведки Украины, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он участвовал. Также в материалах службы в качестве организаторов указаны сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский.

Отношения России и Украины осложнились, после того как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.

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