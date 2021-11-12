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Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии около КПП «Брузги»

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На КПП «Брузги» группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу, сообщил Sputnik Беларусь.

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«Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», польская полиция снимала всё на видео», — говорится в сообщении агентства в Telegram-канале 12 ноября.

Отмечается, что мигранты, покинув территорию Белоруссии, передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения.

В Госпогранкомитете Белоруссии также зафиксировали перемещение группы беженцев вдоль госграницы к стихийному лагерю на границе с Польшей.

На опубликованных позже кадрах можно заметить, как мигранты передвигаются вдоль польского заграждения. Многие из беженцев громко кричат.

В настоящий момент, по данным минобороны Польши, беженцы задержаны польской армией, пограничниками и полицией, отмечает «Газета.RU».

В свою очередь зампредседателя комиссии белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич заявил «Известиям», что Польша должна принять беженцев, прорвавшихся через границу, а также всех тех, кто остался рядом с ней. По словам белорусского политика, беженцы не хотят ни в Белоруссию, ни в Россию, их это не интересует. Они намерены попасть в Германию, куда их позвали.

Ранее в этот день пресс-секретарь отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович заявила, что число мигрантов, которые пытаются перейти польско-белорусскую границу, увеличивается. Зданович также отметила, что на данный момент в разбитом мигрантами лагере могут находиться уже не 800, а порядка тысячи человек. Всего же у границы более 4 тыс. человек.

В этот же день группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу. По данным польских силовиков, действия беженок с Ближнего Востока были пресечены.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

Со стороны Польши границу усилили военными, полицейскими и сотрудниками спецслужб. Евросоюз в настоящее время обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса.

В Минске подчеркивают, что не имеют отношения к кризису с мигрантами и именно политика Брюсселя привела к такому положению дел.

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