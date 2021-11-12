Освещение появилось на переходах в 15 населенных пунктах Псковской области

В 15 населенных пунктах Псковской области установили элементы освещения на остановках транспорта и пешеходных переходах. Работы выполнены силами «Псковавтодора».

По данным администрации региона, освещение устанавливали в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения. По трассе Опочка – Дубровка – граница с республикой Беларусь выполнено освещение в деревнях Борисенки, Зародищи, Новоселье, Мальково, Осыно и Долосцы. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Кроме того, работы выполнены на участке дороги Васильково–Борисенки и на дороге Толкачево–Себеж–Заситино.

В Псковском районе освещением обеспечили дороги и остановки в деревнях Источник, Верхолино, Заклинье, Ладыговщина, Жидилов Бор.