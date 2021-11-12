Неопознанный объект в небе над Петербургом сняли на видео

Неопознанный объект в небе над Петербургом сняли на видео

2021-11-12 14:48:35

2021-11-12 14:48:35

2021-11-12 14:48:35

2021-11-12 14:48:35

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