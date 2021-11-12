Золотов представил к ордену Мужества погибшего бойца СОБР

Глава Росгвардии Виктор Золотов 12 ноября представил посмертно к ордену Мужества сотрудника СОБРа, погибшего при задержании преступника в Санкт-Петербурге.

Офицер специального отряда быстрого реагирования подполковник полиции Евгений Захаров погиб 9 ноября при проведении спецоперации по задержанию подозреваемых в телефонном мошенничестве. Один из злоумышленников на автомобиле Fiat Ducato совершил наезд на Захарова, в результате чего тот скончался от полученных травм.

«Росгвардеец проявил мужество и отвагу, до конца оставшись верным служебному долгу»,— отмечает пресс-служба Росгвардии.

После совершения наезда злоумышленник скрылся, позднее его задержали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В ходе допроса 38-летний мужчина частично признал вину в мошенничестве. Он якобы не подозревал, что участвует в афере, и работал курьером. Сам наезд мужчина не прокомментировал.

Погибший сотрудник СОБРа — ветеран боевых действий. Он участвовал в контртеррористической операции, был награжден государственными наградами — медалью Суворова, медалью «За отличие в охране общественного порядка».