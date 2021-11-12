Партию свинины с АЧС из Саратовской области выявили на Сахалине

Специалисты Россельхознадзора обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС) в партии мяса, поступившего из Саратовской области на Сахалин. Движение продукции приостановлено.

В ведомстве уточнили, что речь идет о продукции ООО «СарПродТрейд». Мясо поступило в Корсаковский морской торговый порт. Специалисты взяли пробы продукции и обнаружили наличие в свинине ДНК вируса. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Мясо поместили на изолированное хранение. После исследований продукция будет уничтожена.

Ранее вирус АЧС обнаружили в замороженной свинине в других регионах. В Удмуртию поступило 345 кг зараженного мяса. В ходе проверки установлено, что сырьем для саратовского предприятия стала свиноводческая продукция из Белгородской области.