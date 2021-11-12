Меган Маркл надела оберег от сглаза

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл была замечена на мероприятии DealBook с оберегом от сглаза. Об этом сообщает издание Page Six Style 11 ноября.

Эксперты изучили браслет бренда Mateo из 14-каратного золота, который герцогиня Сассекская выбрала для посещения конференции DealBook, проведенной изданием The New York Times, и раскрыли секрет его назначения.

Ювелирное изделие было декорировано бриллиантами и знаком в форме глаза. Следуя описанию украшения, опубликованному на сайте компании, браслет представляет собой оберег от сглаза и способен отражать негативную энергию.

Как отмечает издание, Маркл много раз надевала на публичные мероприятия ювелирные украшения, которые, по ее мнению, защищают от сглаза.

К примеру, в апреле 2020 года на ней заметили кулон лондонского ювелирного бренда Edge of Ember в виде глаза, украшенного голубым топазом.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что Маркл предстала перед публикой в светлом платье с аппликацией лимонного цвета, стоимость которого оценивается в $4 тыс.

Кроме того, на ней заметили часы и украшения, в том числе золотое кольцо Ecksand стоимостью $2 тыс., браслет Cartier за $7 тыс. и золотые часы, принадлежавшие ранее матери принца Гарри, принцессе Диане, стоимостью $25 тыс.