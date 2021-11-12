В ЕП раскритиковали статью Bloomberg о подготовке «вторжения» РФ на Украину

Сообщения о якобы подготовке Россией вторжения на Украину служат лишь для разжигания страха. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил «Известиям» член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра, комментируя статью агентства Bloomberg.

«Предполагаемые предупреждения американских политиков и военных касательно российского вторжения в Украину служат лишь для разжигания страха и подрыва желания вести диалог», — сказал он.

По словам евродепутата, «единственное вторжение» в настоящее время происходит на белорусско-польской границе. Все взоры Брюсселя и Москвы теперь должны быть сосредоточены на том, чтобы остановить миграционный кризис, подчеркнул Кра.

«В противном случае я опасаюсь за долгосрочную стабильность в Восточной Европе», — заключил он.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

При этом, как отметило агентство, Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

После появления публикации первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения. По словам дипломата, Россия никогда не планировала атаки на Украину и не планирует.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий 12 ноября в беседе с «Известиями» подчеркнул, что подобные публикации раскрывают лишь планы НАТО и США. Их единственная задача сегодня — создать конфликтную ситуацию на территории Украины, втянуть ее в затяжной военный конфликт, чтобы вернуться к позициям 2014 года, указал зампред.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

Евросоюз в настоящий момент обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. В Минске же подчеркивают, что не имеют отношения к кризису с мигрантами, и именн