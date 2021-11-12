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Под Кировом произошла утечка ядовитого газа с предприятия

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В городе Кирово-Чепецке Кировской области 12 ноября произошла утечка ядовитого фтористого водорода. Выброс облака вещества произошел в одном из цехов химического предприятия, уточняет телеканал РЕН ТВ.

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Объем утечки составляет около 1,4 т. Уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ в городе превышен не был.

Из школы, которая находилась недалеко от предприятия, эвакуировали людей.

«На предприятии ООО «Галополимер Кирово-Чепецк» произошла нештатная ситуация с выбросом фтороводорода. Выброс локализован в течение часа службами МЧС непосредственно на промплощадке. Пострадавших нет. Пробы воздуха службами взяты. Опасности для населения нет», — сообщили на сайте администрации города Кирово-Чепецк.

Фтористый водород представляет собой бесцветный газ с резким запахом, который способен сильно разъедать стенки дыхательных путей.

Ранее, 28 октября, в Череповце Вологодской области произошел локальный выброс газообразного аммиака в цехе компании по производству фосфорсодержащих удобрений. Утечки вещества за пределы предприятия не произошло.

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