В МИД ФРГ отметили успех в диалоге с авиакомпаниями по ситуации с мигрантами

МИД ФРГ находится в диалоге с авиакомпаниями по поводу ввоза мигрантов в Белоруссию, есть успехи. Об этом сообщила в ходе брифинга в пятницу, 12 ноября, представитель немецкого внешнеполитического ведомства Андреа Зассе.

«Мы ведем переговоры, я уже говорила об этом, с государствами, откуда родом мигранты, и со странами-транзитерами, а также с разными авиакомпаниями о том, что авиакомпании транспортируют мигрантов в Белоруссию», — пояснила Зассе.

По ее словам, переговоры демонстрируют успех.

Ранее в этот день группа мигрантов прорвалась в Польшу. Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги». Позже мигранты начали движение вдоль польского заграждения. В данный момент беженцы задержаны.

В этот же день группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу. По данным польских силовиков, действия беженок с Ближнего Востока были пресечены.

В четверг сообщалось, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. Также сообщалось об аналогичных санкциях в отношении турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

При этом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что в случае санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией страны. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумными идеями обвинения в сторону «Аэрофлота».

Спустя день Turkish Airlines подтвердила решение не брать на борт своих самолетов, летающих в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена на фоне ситуации с мигрантами в Белоруссии. Белорусская авиакомпания «Белавиа» приняла аналогичное решение.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

9 ноября министр иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт заявил, что ввоз и якобы дальнейшая отправка властями Белоруссии мигрантов к границе являются «нарушением прав человека и шантажом». По его словам, ЕС должен предостеречь от отправления в путь людей, которые добровольно попадают в заложники «тоталитарного режима» в Белоруссии.