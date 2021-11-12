Американский эксперт указал на стремление НАТО обострить отношения РФ и Украины

Страны НАТО провоцируют конфликт между Украиной и Россией. Об этом в статье для National Interest 11 ноября заявил старший научный сотрудник по исследованиям в области обороны и внешней политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер.

Как отметил специалист, НАТО делает это намеренно путем поставок оружия на Украину. При этом он подчеркнул, что ответственность за свои действия и рост напряженности они стремятся переложить на Кремль

«Вера в военную поддержку США или НАТО может заставить украинское руководство отказаться от благоразумия и начать злополучную конфронтацию», — пояснил он.

Для примера эксперт привел взаимоотношения Вашингтона с Тбилиси.

«Однажды Соединенные Штаты уже заставили своего чрезмерно нетерпеливого клиента решить, что они пользуются поддержкой Вашингтона. Результатом стала никому не нужная война, в которой униженный «клиент» остался в синяках», — сказал специалист, напомнив про агрессию Грузии в отношении Южной Осетии в 2008 году.

Карпентер призвал США прекратить поставки вооружения на Украину, так как превращение Киева в военного союзника Запада нарушает обозначенные Россией «красные линии» и подталкивает украинское руководство к провокациям во внешней политике.

«Соединенным Штатам, Турции и другим сторонникам Киева необходимо изменить курс, прежде чем они превратят тлеющий украинский конфликт в пожар», — резюмировал эксперт.

29 октября Пентагон призвал союзников США снять ограничения на поставки оружия Украине. Как напомнила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора купер, Вашингтон ранее предоставил Киеву американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. Представитель американского ведомства подчеркнула, что у Украины «должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты».

28 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США, Германию и Францию как участников нормандского формата прекратить милитаризацию Украины. По ее словам, российская сторона также призвала вышеуказанные государства использовать свое влияние для того, чтобы вернуть Киев «на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами».

22 октября украинские военные получили от США ПТРК Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки. Общая стоимость груза составляет $60 млн. Это уже третья подобная партия. Предыдущие были доставлены на Украину 10 и 18 октября.

В Минобороны РФ ранее отмечали и возросшую активность НАТО у границ России, в том числе в черноморском регионе. Так, в настоящее время в Черном море находятся эсминец ВМС США Porter, судно снабжения John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney, которые примут участие в военных учениях с участием ВС Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.