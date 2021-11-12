Пенсионерка лишилась свыше 6 млн рублей из-за мошенников в Коми

В Республике Коми возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении пенсионерки. жительница Ухты лишилась свыше 6 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он заявил о якобы блокировке счетов женщины в связи с попыткой несанкционированного снятия средств. Мужчина предложил помощь в решении проблемы и попросил продиктовать данные паспорта и пароль от онлайн-банка. Также звонивший отметил, что часть средств придется перевести на «безопасный» счет. Он отправил пенсионерку в ближайшее отделение банка для совершения перевода.

Через некоторое время мужчина вновь позвонил и сообщил, что денежные средства находятся в безопасности. «Сотрудник» предложил дистанционно заказать новые банковские карты. Использовав личные данные жительницы Ухты, мошенник оформил кредитную карту и списал все имеющиеся средства на неизвестный счет. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Когда потерпевшая поняла, что лишилась всех накоплений, она обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».