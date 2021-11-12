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План спасения: как экоактивисты атаковали саммит по климату

Во время конференции ООН акции протеста прошли в десятках стран
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Конференция ООН в Глазго
Фото: REUTERS/Yves Herman
Все дни работы саммита ООН по климату COP26, в котором приняли участие представители почти 200 государств, сопровождали выступления экоактивистов. Акции протеста прошли в десятках стран, а в шотландском Глазго, где собрались участники конференции, состоялось многотысячное шествие. Как защитники окружающей среды борются за справедливость — в фотогалерее «Известий»
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Протесты на фоне Конференции ООН по изменению климата
Фото: REUTERS/Russell Cheyne
Масштабные протесты начались в Глазго 5 ноября
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Протесты на фоне Конференции ООН по изменению климата
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
6 ноября в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата в городе прошло многотысячное шествие
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Протесты на фоне Конференции ООН по изменению климата
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Роб Хиггс — активист Ocean Rebellion, организации, которая борется за океаны
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Протесты на фоне Конференции ООН по изменению климата
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Русалки из Ocean Rebellion выступают против донного траления, которое меняет рельеф дна, уничтожает кораллы и негативно влияет на других морских обитателей
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Протесты на фоне Конференции ООН по изменению климата
Фото: REUTERS/Russell Cheyne
Представители организации наглядно демонстрируют, как нефть загрязняет Мировой океан
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Протесты на фоне Конференции ООН по изменению климата
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг призвала весь мир присоединиться к протестам. Выступления прошли в сотне стран, в том числе в Кении, Турции, Франции, Бразилии, Австралии и Канаде
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Протесты на фоне Конференции ООН по изменению климата
Фото: REUTERS/Hannah McKay
На демонстрации в Глазго собралось порядка 100 тыс. человек
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Протесты на фоне Конференции ООН по изменению климата
Фото: REUTERS/Lee Smith
Представители Red Rebellion устроили на улице экоперформанс
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Протесты на фоне Конференции ООН по изменению климата
Фото: REUTERS/Russell Cheyne
Они представили, что ждет планету и ее обитателей в недалеком будущем, если не удастся остановить изменение климата
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Протесты на фоне Конференции ООН по изменению климата
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Ocean Rebellion поднимает вопрос об истощении мировых запасов рыбы из-за промышленного рыболовства
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Протесты на фоне Конференции ООН по изменению климата
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Демонстранты призывали к климатической справедливости и выступали против капитализма, который, по их мнению, довел природу до нынешнего состояния
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Протесты на фоне Конференции ООН по изменению климата
Фото: REUTERS/Russell Cheyne
Активисты устроили символический пожар на Джордж-сквер — центральной площади Глазго
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Протесты на фоне Конференции ООН по изменению климата
Фото: REUTERS/Yves Herman
Во время многотысячной демонстрации в Глазго перекрыли ряд дорог, за соблюдением порядка полицейские следили с воздуха
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Протесты на фоне Конференции ООН по изменению климата
Фото: REUTERS/Russell Cheyne
Пикачу выступили против того, чтобы Япония финансировала добычу угля
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Протесты на фоне Конференции ООН по изменению климата
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Более 20 протестующих из Scientist Rebellion приковали себя цепями, заблокировав движение по мосту через реку Клайд
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Протесты на фоне Конференции ООН по изменению климата
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Полицейским пришлось задержать более 20 протестующих в Глазго
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Протесты на фоне Конференции ООН по изменению климата
Фото: REUTERS/Nathan Frandino
В Сан-Франциско экоактивисты изобразили граффити перед штаб-квартирой BlackRock, одной из крупнейших инвестиционных компаний мира
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Протесты на фоне Конференции ООН по изменению климата
Фото: REUTERS/Corinna Kern
К акциям протеста присоединились и жители Израиля, власти которого заявили о планах добиться нулевых выбросов углерода к 2050 году
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