План спасения: как экоактивисты атаковали саммит по климату

Все дни работы саммита ООН по климату COP26, в котором приняли участие представители почти 200 государств, сопровождали выступления экоактивистов. Акции протеста прошли в десятках стран, а в шотландском Глазго, где собрались участники конференции, состоялось многотысячное шествие. Как защитники окружающей среды борются за справедливость — в фотогалерее «Известий»