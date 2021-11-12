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В Чувашии начнут выдавать QR-коды при наличии антител к COVID-19

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В Чувашии будет запущена региональная система выдачи QR-кодов людям, у которых определяется высокий уровень антител к коронавирусу, но не был диагностирован COVID-19.

«В течение следующей недели механизм нужно реализовать и запустить, чтобы он работал. Мы уже достаточно изучили, проработали, и в целом этот механизм позволяет нам обеспечить безопасность, соблюсти права человека. Он лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона Олега Николаева 12 ноября.

От метки: как будут работать QR-коды в разных отраслях
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По словам руководителя минцифры Чувашии Кристины Майниной, решением может стать создание регионального ресурса, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код.

Для этой цели формируется реестр лиц с высокими титрами антител, а врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител, дополняет «Газета.RU».

Ранее Николаев сообщил, что система QR-кодов в Чувашской Республике будет действовать минимум до Нового года. Также с 11 октября все учреждения социально-культурной сферы и общественного питания региона принимают посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки о том, что у человека имеется высокое количество антител в связи с перенесенным COVID-19 в течение полугода.

12 ноября депутат Госдумы от ЛДПР, врач-иммунолог Сергей Леонов заявил, что в России необходимо создать дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к COVID-19, но которые не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Он уточил, что не все россияне, у которых имеются антитела, могут получить QR-код.

10 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от COVID-19. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны. Также Голикова заявила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90–95%, но в РФ пока ставится планка 80%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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