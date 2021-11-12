В Чувашии начнут выдавать QR-коды при наличии антител к COVID-19

В Чувашии будет запущена региональная система выдачи QR-кодов людям, у которых определяется высокий уровень антител к коронавирусу, но не был диагностирован COVID-19.

«В течение следующей недели механизм нужно реализовать и запустить, чтобы он работал. Мы уже достаточно изучили, проработали, и в целом этот механизм позволяет нам обеспечить безопасность, соблюсти права человека. Он лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона Олега Николаева 12 ноября.

По словам руководителя минцифры Чувашии Кристины Майниной, решением может стать создание регионального ресурса, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код.

Для этой цели формируется реестр лиц с высокими титрами антител, а врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител, дополняет «Газета.RU».

Ранее Николаев сообщил, что система QR-кодов в Чувашской Республике будет действовать минимум до Нового года. Также с 11 октября все учреждения социально-культурной сферы и общественного питания региона принимают посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки о том, что у человека имеется высокое количество антител в связи с перенесенным COVID-19 в течение полугода.

12 ноября депутат Госдумы от ЛДПР, врач-иммунолог Сергей Леонов заявил, что в России необходимо создать дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к COVID-19, но которые не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Он уточил, что не все россияне, у которых имеются антитела, могут получить QR-код.

10 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от COVID-19. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны. Также Голикова заявила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90–95%, но в РФ пока ставится планка 80%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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