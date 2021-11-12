Больше 100 поддельных купюр выявили в Алтайском крае в 2021 году

В Алтайском крае с начала года обнаружили 107 поддельных купюр. Количество фальшивок выросло в полтора раза по сравнению с 2020 годом.

Общая сумма поддельных денег составила 471,6 тыс. рублей. Наиболее часто фальшивомонетчики по-прежнему подделывают купюры номиналом 5000 рублей. Об этом сообщает altapress.ru. Количество фальшивок наибольшего номинала выросло до 91 штуки — на 60%.

Кроме того, выявлено 12 купюр номиналом 1000 рублей. Лишь четыре подделки имитировали банкноты других номиналов.

В большинстве случаев фальшивки выявлялись после инкассации, когда специалисты проверяли выручку перед зачислением на счета компаний. Зачастую злоумышленники расплачиваются поддельными купюрами в киосках, на рынках и в небольших кафе.