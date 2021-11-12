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«Ъ»: данные 500 тыс. россиян с фальшивыми справками о вакцинации выставили на продажу

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Персональные данные более 500 тыс. жителей Москвы и Московской области, которые приобрели поддельные справки о вакцинации от коронавируса и сдаче ПЦР-теста, выставили на продажу в Сети. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает газета «Коммерсант».

Данные были выставлены на продажу на теневых интернет-ресурсах. При этом, по информации издания, в базах содержится персональная информация более 500 тыс. человек из Московского региона.

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Чем рискуют покупатели поддельных документов о вакцинации

Один из продавцов в беседе с газетой уточнил, что база из 1 тыс. строк стоит $120 (около 8,5 тыс. рублей). В ней содержатся паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов, адреса мест жительства. Кроме того, покупатель сможет таким образом узнать информацию о дате получения сертификата, добавляет «Газета.Ru».

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в тот же день рассказал, что цель подобных продаж от лица граждан, оформляющих поддельные справки, состоит в получении дополнительного заработка. Вместе с тем он добавил, что подобные действия преследуются по закону. По словам Ульянова, данные, которые нарушитель передавал мошенникам, могут где-то появиться и использоваться против него самого.

12 ноября директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отметила, что по теме COVID-19 только с 22 октября по 7 ноября 2021 года было выявлено более 2,4 тыс. ложных сообщений.

С 8 ноября россияне начали получать обновленные сертификаты о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ Минздрава РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев подчеркнул в беседе с «Известиями», что бороться с массовой фальсификацией сертификатов о вакцинации в стране до введения единого образца было проблематично. Введенная министерством форма должна помочь в выявлении и аннулировании поддельных сертификатов, подчеркнул Гавришев.

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