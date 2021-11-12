Взрыв прогремел во время пятничной молитвы в мечети в Афганистане

В мечети в афганской провинции Нангархар произошел взрыв во время пятничной молитвы. Пострадали по меньшей мере 12 человек, включая местного муллу, сообщает Reuters 12 ноября.

Инцидент произошел в районе Спингар. Во время пятничной молитвы в мечети было много людей.

Другие подробности случившегося пока не приводятся.

10 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане.

При этом, отметил он, США и союзники продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана.

Рост числа беженцев из Афганистана Патрушев назвал угрозой региональной стабильности. По его словам, велики риски проникновения террористических и экстремистских элементов, а также наркодельцов под видом беженцев или сотрудничавших с Западом афганцев в Центральную Азию и Россию.

2 ноября в результате взрыва в центре Кабула погибли 25 человек, более 50 человек пострадали. По информации афганских СМИ, атаки были совершены боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (ИГ) (обе террористические организации запрещены в РФ).

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.