В Кремле заявили об отслеживании применения QR-кодов в регионах

В Кремле следят за мерами по борьбе с коронавирусом, но основным центром по работе с этим является правительственный штаб. Об этом заявил журналистам в пятницу, 12 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, конечно, мы это всё отслеживаем», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать инициативу свердловских властей о продаже алкоголя по QR-кодам.

Ранее в этот же день оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Свердловской области заявил, что власти региона рассматривают вопрос запрета продажи алкоголя без QR-кода. Отмечалось, что вопрос обсудят на очередном заседании оперштаба.

В Кремле подчеркнули, что регионы «делают всё возможное, чтобы бороться с ковидом в условиях весьма и весьма повышенной, не спадающей эпидемиологической опасности».

Песков напомнил, что регионы реализуют свои особые полномочия и применяют те или иные антиковидные меры.

«Потом, естественно, они отслеживают эффективность этих мер и восприятие этих мер населением. Конечно же, это все не остается без внимания и федерального штаба при правительстве», — резюмировал пресс-секретарь.

С 30 октября в Свердловской области действуют QR-коды в торговых центрах, общепите и некоторых других предприятиях. 22 октября заместитель губернатора Павел Креков заявил, что в области вводится обязательный домашний режим для пожилых, которые не прошли вакцинацию. Кроме того, с 4 ноября несовершеннолетних не пускают в ТЦ, в отдельные игровые и развлекательные зоны без родителей.

11 ноября в Кремле допустили отмену антиковидных ограничений и QR-кодов после окончания пандемии. Там заверяли, что на федеральном уровне дополнительных ограничений по коронавирусу пока не планируется.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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