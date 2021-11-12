В Кремле прокомментировали разработку законопроектов о QR-кодах

В Кремле известно о разработке законопроектов об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в транспорте, кафе и магазинах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами в пятницу, 12 ноября.

«Да, нам известно об этой инициативе правительственного штаба. Действительно, там определенные наработки есть. Но еще предстоит достаточно серьезная работа по этому законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов», — указал представитель Кремля.

Накануне оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о разработке данных законопроектов. Отмечалось, что речь идет о двух законопроектах, в частности о законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В тот же день первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль в беседе с «Известиями» заявил, что остановить распространение коронавируса помогут только массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

12 ноября депутат Госдумы от ЛДПР, врач-иммунолог Сергей Леонов сообщил, что в России необходимо создать дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к COVID-19, но которые не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. По его словам, не все россияне, у которых имеются антитела, могут получить QR-код.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, 10 ноября отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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