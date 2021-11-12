«АвтоВАЗ» остановил производство из-за отсутствия электронных компонентов

АвтоВАЗ полностью остановил производство из-за отсутствия электронных компонентов, сообщает «Автостат» 12 ноября.

«АвтоВАЗ <...> приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти», — отмечает аналитическое агентство.

На этой неделе сборка LADA Granta велась лишь 9 ноября, тогда как LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно, а для LADA Niva неделя была нерабочей.

Сборочные линии на АвтоВАЗе работают с перебоями с июня текущего года из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», сообщили в агенстве.

Ожидается, что автомобильное предприятие восполнит производственные потери за счет занятости по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками, отмечает «Газета.RU».

В компании в свою очередь отметили, что у АвтоВАЗа наблюдается «рваный график производства», чему подвержены все производители, поскольку в мире в настоящий момент продолжается кризис поставок автокомпонентов. По словам руководителя пресс-центра компании Сергея Ильинского, «периодически что-то встает, что-то запускается».

Ранее, 10 ноября, производитель сообщил, что в ежедневном режиме отслеживает ситуацию с поставками, в зависимости от которых строится график производства линий. В пресс-службе компании подчеркнули, что пока не ожидают скорого разрешения проблемы.

Сборка на АвтоВАЗе работает с перебоями с июня 2021 года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая в свою очередь испытывает сложности в работе со своими поставщиками.