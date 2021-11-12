«Роснефть» сообщила о росте добычи жидких углеводородов

Добыча жидких углеводородов «Роснефтью» в III квартале текущего года достигла 49,3 млн т, увеличившись на 3,2% квартал к кварталу и на 1,8% год к году. Об этом говорится в производственном отчете, опубликованном на сайте компании 12 ноября.

«Рост связан с постепенным смягчением ограничений в рамках Соглашения ОПЕК+. Среднесуточная добыча жидких углеводородов составила 3,98 млн барр. в сутки. В сопоставимом периоде (без учета активов, выбывших в 2020 году) рост добычи составил 9,3% год к году», — отмечается в сообщении.

За девять месяцев добыча жидких углеводородов составила 1 058,2 млн барр. (142,6 млн т), снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано в том числе с ограничением добычи в рамках Соглашения ОПЕК+.

Добыча газа в III квартале составила 16,76 млрд куб. м, увеличившись на 4,3% квартал к кварталу и на 12,0% год к году. Рост показателя обусловлен наращиванием добычи природного газа на проекте «Роспан». Среднесуточная добыча достигла 182,2 млн куб.

Объем добычи газа за девять месяцев года составил 47,81 млрд куб. м, что на 2,3% выше год к году. При этом за девять месяцев добыча углеводородов составила 181,9 млн т н.э. В сопоставимом периметре рост добычи достиг 2,4% год к году.

«Роснефть» по показателям добычи углеводородов в III квартале и за девять месяцев текущего года опередила крупнейшие международные нефтегазовые компании.

«Роснефть» по показателям добычи углеводородов в третьем квартале и за 9 месяцев опередила крупнейшие международные нефтегазовые компании. Так, за девять месяцев 2021 года добыча углеводородов составила 181,9 млн т н.э. (1 349,4 млн б.н.э — баррелей нефтяного эквивалента). Среднесуточная добыча углеводородов за этот же период достигла 4 943 тыс. б.н.э. В сопоставимом периметре рост добычи достиг 2,4% год к году. При этом В III квартале добыча углеводородов американской ExxonMobil составила 337 млн б.н.э., британская BP добыла 306 млн б.н.э., а китайская PetroChina – 390 млн б.н.э. За девять месяцев эти компании добыли из недр 1004 млн б.н.э., 892 млн б.н.э. и 1209 млн б.н.э. соответственно.

11 ноября «Роснефть» досрочно завершила выплату дивидендов за первое полугодие 2021 года. Размер отчислений превысил 191 млрд рублей, став рекордным для промежуточных выплат компании.