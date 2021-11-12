Юрист назвал пути решения для возобновления производства «АвтоВАЗа»

Чтобы решить проблему с приостановкой производства на «АвтоВАЗе» в связи с отсутствием электронных компонентов необходимо заменить отсутствующие комплектующие на аналоги или начать налаживать собственное производство. Об этом заявил «Известиям» юрист, медиатор Юрий Капштык.

Ранее в этот же день стало известно, что «АвтоВАЗ» полностью приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти. Пресс-центр завода сообщил «Известиям», что сейчас дефицит электронных компонентов наблюдается во всем мире и сенсации в произошедшем нет. Отмечалось, что работникам предприятия, выпускающим автомобили и обслуживаниющим производства, 12 ноября оплатят компенсации в размере двух третей средней зарплаты.

Сборка на «АвтоВАЗе» работает с перебоями с июня из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая испытывает сложности в работе со своими поставщиками

Капштык назвал приостановку производства «закономерным результатом» нарушения логистических схем еще в прошлом году. Он отметил, что же тогда прогнозировалось уменьшение товарных запасов на складах и в логистических центрах, а в связи с перебоями доставки прогнозировался дефицит.

Юрист выразил уверенность, что «выводы сделаны» и сейчас принимаются решения по созданию сверхзапасов на непридвиденные ситуации, но в настоящее время «это ситуацию не спасет».

Медиатор подтвердил, что работники «АвтоВАЗа» получат свои компенсации в размере двух третей средней заработной платы, что предусмотрено законом.

В то же время он подчеркнул, что завод понесет убытки из-за простоя. При подобной ситуации, по его словам, схемы поставок из других мест, кроме «Роберт Бош Самара», не приостановились и на заводе создается переизбыток одних комплектующих и недостаток других.

Медиатор добавил, что в результате приостановки работы завода нарушены графики производства, которые касаются планов развития и поставок автомашин. Все это повлечет за собой проблемы, связанные с дистрибютерами, которые будут недополучать прибыль — многие работают по предоплате и в случае неисполнения обязательств возможны судебные разбирательства между дилерами и заводами, которые не выполняют свои обязательства, считает он.

По статистике, чтобы восстановить прежний ритм работы после простоя необходимо в среднем до 10 дней, добавил юрист. Он выразил уверенность, что правительство посодействует в разрешении проблем «АвтоВАЗа», поскольку он входит в перечень заводов, имеющих стратегическое значение для государства.

10 ноября «АвтоВАЗ» сообщил, что ежедневно отслеживает ситуацию с поставками, в зависимости от которых строится график производства линий.